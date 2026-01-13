スタイルアップも叶う「優秀ナロースカート」→【しまむら】に売ってた、、！

ストンと落ちるIラインシルエットでスタイルアップも狙えて、大人の垢抜けに一役買ってくれそうなナロースカート。大人っぽさも女性らしさも狙えるそんなアイテムをプチプラでゲットするなら、【しまむら】から登場したチェック柄のナロースカートがおすすめ。トレンド感のあるチェック柄が華やかに冬ムードを盛り上げてくれるので、ぜひワードローブに迎えてみて。

足元まで美しく演出するナローシルエット

【しまむら】「チェックスエポンナローSK」\1,089（税込）

しまむら好きのインフルエンサー@chii_150cmさんが、「スタイルアップも叶う」と紹介しているナロースカート。ストンと落ちるIラインシルエットが美しく、レッグラインをきれいに見せてくれそうです。今季のトレンドであるチェック柄も、華やかなアクセントに。ボリュームのあるスウェットやセーターと合わせてもメリハリをつけてくれるので、1枚あれば冬コーデで手放せなくなるかも。

ペプラムトップスと合わせて上品な最旬コーデに

トレンドアイテムであるペプラムディテールのトップスと合わせれば、華やかで女性らしい最旬コーデに。甘めのトップスとのスタイリングでも、スラリとしたきれいめのナロースカートが大人顔に引き寄せてくれます。アクセントとしてフリルネックのインナーを仕込んで、フェミニンな顔まわりを演出。足元には光沢のあるレザー調のシューズを投入して、大人っぽさをキープして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

