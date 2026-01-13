¡Ö¾¡¼ê¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤µ¤ì¤¿¤éÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡ÄÄÉÅé¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡Ö¥Æ¥ìÄ«¡¦¼ã¼ê¥¢¥Ê¤Ë¤«¤±¤¿¡×¿ÀÍÍ¤Î¸ÀÍÕ
¡Ö¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¾¾°æ¤Ç¤¹¡×
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÈÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤Ç»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¡Ä¡Ä¡£¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾¾°æ¹¯¿¿¡Ê¤ä¤¹¤Þ¤µ¡Ë»á¡Ê62¡Ë¤À¡£
¾¾°æ»á¤¬¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢£±·î13Æü¤Ëë¾Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾°æ»á¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡¢°Ê²¼¡Ø£Î¥¹¥Æ¡Ù¡Ë¤Ç¡¢1987Ç¯¤«¤é1991Ç¯¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¾¾°æ»á¤¬¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤Îµ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡½¡½¡£
¡Ö¡Ê¾¾°æ»á¤ÎÃÏ¸µ¡ËÉÙ»³¸©¤ÎÃÏÊý¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ï¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ´¤ì°Ê¾å¤Î°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ø£Î¥¹¥Æ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ê1985Ç¯10·î¡Ë¡¢»ä¤¬Âç³Ø¡ÊÅìµþ¹©¶ÈÂç¡¢¸½¡¦Åìµþ²Ê³ØÂç¡Ë£´Ç¯¤Î»þ¤Ë¥Æ¥ìÄ«¤ÎºÇ½ª¡¦¼ÒÄ¹ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ëÁ°Æü¡£¤Ê¤Ë¤«¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾°æ»á¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢¼ÒÆâ¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÆþ¼Ò£±Ç¯ÌÜ¤Î»ä¤Ê¤ÉÃÎ¤ëÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡Ø¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¾¾°æ¤Ç¤¹¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÊÖÅú¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¾¡¼ê¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤µ¤ì¤¿¤éÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡£
¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ê¤³¤È¤ò·è¤·¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤Î»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¾å¤ò¹Ô¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÌÂÏÇ¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ê¤È´¶¤¸´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¡ØÀÇ¶â¤Î¥à¥À¸¯¤¤¡Ù¤È¥¤¥¸¤é¤ì¡×
Æþ¼Ò£²Ç¯ÌÜ¤Î½©¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ø£Î¥¹¥Æ¡Ù¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´Åö¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃ´Åö¤ÎÁ°Ç¤¤¬¥Æ¥ìÄ«¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦Ä«²¬Áï¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ»ä¤Ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¶âÍËÆüÃ´Åö¤Ç¡¢Â¾¤ÎÍËÆü¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø£Î¥¹¥Æ¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÌó30Ñº¸ÎÙ¤ËºÂ¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤ò¸þ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï»ä¤è¤ê20ºÐ¤âÇ¯¾å¤Î±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤ìÂ¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤è¤¦¤ä¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ô¥õ·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¡ØÅì¹©Âç¤ò½Ð¤¿¤ó¤À¤«¤é¡Êµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡ËÀÇ¶â¤Î¥à¥À¸¯¤¤¡Ù¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø£Î¥¹¥Æ¡ÙÃ´Åö¤ò³°¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢¾¾°æ»á¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤»¤º¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î°Õ¸«¤òÏÃ¤¹¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö£²¡Á£³Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î°Î¤¤Êý¤È¡ÊÅìµþ¡Ë½ÂÃ«¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ø¡Ö£Î¥¹¥Æ¡×¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÈ´Å§¤µ¤ìµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¡Øµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¾¾°æ·¯¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø£Î¥¹¥Æ¡Ù¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ù¤È²ù¤·¤ó¤ÀÈ¿ÌÌ¡¢¿ÀÍÍ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¾¾°æ»á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ç¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ïº£¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤ä¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£