スーパーマーケット「京王ストア」や「キッチンコート」などにて共通ポイントサービス「楽天ポイント」が2月4日より導入！キャンペーンも実施
|京王ストアやキッチンコートなどで楽天ポイントカードが利用可能に！
楽天ペイメントは13日、京王ストアが運営するスーパーマーケット「京王ストア」や「京王ストアエクスプレス」、「キッチンコート」といった27店舗（2026年1月時点）において共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」（楽天ポイントカード機能が搭載されたアプリ含む）が2026年2月4日（水）より順次利用可能になると発表しています。
またサービス開始を記念して2026年3月31日（火）23：59まで「京王ストア 条件達成で抽選で1,000名様に楽天ポイントプレゼントキャンペーン」（ https://r10.to/h5a9bJ ）を実施し、期間中に対象店舗にて楽天ポイントカードを提示して200円（税抜）以上の支払いをした人の中から抽選で1000人に楽天ポイントで1,000ポイントをプレゼントするということです。特典は2026年5月25日（月）頃に進呈され、進呈されたポイントの有効期限は2026年7月31日（金）までとなっています。
京王ストアやキッチンコードなどの京王ストアが運営するスーパーマーケットではキャッシュレス決済としてクレジットカードやデビットカードのほか、SuicaおよびPASMOなどの交通系電子マネーによるかざす決済（タッチ決済）やd払いおよび楽天ペイ、au PAY、メルペイ、PayPay、Alipay、WeChat Payといったコード決済が利用でき、それぞれの支払いによって各種ポイントが貯まり、加えて決済時に京王パスポートカードを提示すると独自の「京王ポイント」が貯まるようになっています。
今回、この京王ポイントに加えて新たに決済時に楽天ポイントカードを提示すると楽天ポイントが貯まるようになり、さらに決済時に京王パスポートカードと楽天ポイントカードを同時に提示すれば、京王ポイントと楽天ポイントの両方を貯めることができるとのこと。なお、楽天ポイントの進呈は「たばこ」や「商品券」、「ハガキ」、「切手」、「印紙」、「宅配便料金」、「公共料金等収納代行サービス」、「一部指定ごみ袋」の支払いでは対象外です。
京王ストアでは2024年2月より楽天ペイを導入し、楽天グループとの連携を深めてきましたが、新たに楽天ポイントカードを導入することによってデータマーケティングや販促施策をより強化することが可能となり、また会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、京王ストアの新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上をめざすということです。今後も京王ストアと楽天ペイメントはも利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていくとしています。
アプリ名：楽天ポイントクラブ〜楽天ポイント公式アプリ〜
価格：無料
カテゴリー：ライフスタイル
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：6.2.1
Android 要件：8.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rakuten.pointclub.android
アプリ名：楽天ポイントクラブ〜楽天ポイント公式アプリ〜
価格：無料
カテゴリー：ライフスタイル
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：6.2.0
互換性：iOS 15.0以降またはvisionOS 1.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id641501350?mt=8
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天ポイント 関連記事一覧 - S-MAX
・「楽天ポイントカード」、「京王ストア」で利用可能に - 楽天ペイメント株式会社
・キャッシュレス決済 | 京王ストア・キッチンコート公式サイト
・京王ストア・キッチンコート公式サイト