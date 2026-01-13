1月12日、市職員男性との”ラブホテル密会”による小川晶前市長（43）の辞職に伴う、前橋市長選が行われた。スキャンダルを受けての出直し選とあって、苦戦が予想された小川氏がまさかの“ゼロ打ち”で勝利するという結果に衝撃が広がっている。

小川氏は昨年9月、既婚の男性職員と複数回ラブホテルに入っていたことが報じられ、11月27日に引責辞任。小川氏は男性職員と10回以上ラブホテルを利用したことを認めたが、一貫して「男女の関係はない」と不倫疑惑は全否定し、12月17日に無所属での出直し市長選出馬を表明した。

野党系市議らの支援を受けて無所属で出馬した小川氏は、選挙戦ではスキャンダルを陳謝する一方で、給食費無償化といった市長としての実績を前面に押し出す戦略を展開。無党派層や一部の保守層も取り込み支持を広げた。

対する自民党系会派と山本一太群馬県知事（67）が支援した弁護士の丸山彬氏（40）は、小川氏の倫理観を厳しく追及したが、蓋を開けてみれば小川氏が6万2893票を獲得。丸山氏に1万票以上の大差をつけ、投票が締め切られた午後7時ごろに、開票率0％で当選確実が報じられる”ゼロ打ち”という衝撃的な結末となった。

群馬県といえば、裏金問題で自民党が大敗した’24年10月の衆院選でも、県内の小選挙区5議席を自民党が独占したほどの「保守王国」として知られている。しかし、そんな自民党の牙城でのこの選挙結末にXでは衝撃の声が広がっている。

《小川晶さんゼロ打ち当選か 自民利権政治の敗北だな》

《今の政権支持率で自民党王国群馬で、自民党候補が不祥事市長にゼロ打ちで負けるってすげえな》

《前橋はゼロ打ちでですか。本当に解散できるの？これ？》

「小川氏といえば、’24年2月の市長選でも自公が推薦する現職を破って当選したほど選挙は強いです。とはいえ、不倫疑惑という特大のハンデを背負った選挙戦にもかかわらず、自民の牙城で圧勝するというのは衝撃的です。

高市政権は高支持率の流れを活かして、2月には解散総選挙に打って出ると目されていますが、保守王国の群馬で自民が脛に傷を持つ候補に大敗したことはかなりの痛手でしょう。それほど自民党という看板が地に落ちていることの表れかもしれず、今回の結果が解散総選挙の行方にも影響を及ぼす可能性も大いにあると思います」（全国紙政治部記者）

スキャンダルという”逆風”さえも追い風に変えてしまうほど、自民党に対する国民の不信感は深刻なレベルに達しているのかもしれない。