

川嶋あい

株式会社つばさレコーズに所属するシンガーソングライター・川嶋あいが、デビュー以来継続して開催してきた「卒業サプライズライブ企画」を、今年も開催することが決定した。1月13日13時より、一般公募を開始した。

川嶋あいは20年にわたり、全国各地の卒業式にサプライズ出演し、卒業生へ歌とともにエールを届けてきた。人生の節目となる“卒業”という特別な一日に寄り添い、多くの感動の瞬間を生み出してきた本企画は、毎年大きな反響を呼んでいる。

昨年は、2025年4月より「英明フロンティア中学校高等学校」へ校名変更し、男女共学化する東京女子学院中学校高等学校にて卒業サプライズライブを実施した。東女最後の卒業生となる生徒会長からの応募により実現した本企画では、卒業生はもちろん、在校生や教職員も含め、川嶋あいとともに「東女最後の思い出」を作り上げる特別な一日となった。

今年も全国の学校を対象に公募を行い、学校生活の集大成となる卒業式に、川嶋あいがサプライズでメッセージと歌を届ける。なお、応募された学校には、もれなく川嶋あいからプレゼント（詳細未定）をお贈りする予定。

川嶋あい「卒業サプライズライブ」応募情報

川嶋あい「卒業サプライズライブ」応募フォームhttps://forms.gle/7CyBhrEwZNWeS1Ea6 【募集期間】2026年1月13日(火)〜2月1日(日)23:59【応募要項】・卒業式の日時・学校名・学校の郵便番号/住所・学校側の許可の有無・応募者の名前（ふりがな）・応募者と学校との関係・応募者のご連絡先メールアドレス/電話番号・応募した理由/メッセージ・サプライズライブが落選した場合のプレゼント有無・プレゼントの送付先/送付希望時期

ご応募いただいた学校の中から、一定の条件を満たした学校の中から抽選し、当選された学校のみにご連絡させていただきます。 【注意事項】※社会情勢や天候、主催者都合等により、企画内容の変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本企画は、関係機関・学校の方針および安全面に十分配慮した上で実施いたします。なお、サプライズ企画の実施日以外に本企画に関する稼働はございません。※ご応募にあたっては、必ず学校関係者（学校長・担当教員等）の許可を得た上でお申し込みください。※卒業式ライブ当日は、メディアによる取材・収録・撮影が入る場合がございます。あらかじめご了承ください。※ご当選は、日本国内の学校に限らせていただきます。※応募受付状況および当選・落選に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。※当選校のみにご連絡を差し上げます。あらかじめご了承ください。※対象：小学校・中学校・高等学校（専門学校・特別支援学校を含む）