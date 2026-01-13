楽天・西口直人投手（２９）が１３日、沖縄県内で自主トレを行った。１３日までにオンラインで取材対応。先発挑戦を視野に練習に励んでいる右腕は「２０２６年シーズンは、先発としてチームを引っ張っていけるピッチャーになっていきたい」と意気込みを口にした。

昨季は飛躍のシーズンだった。リリーフとして５２試合に登板し、３勝１敗１セーブ３１ホールド、防御率１・０７をマーク。５０回２／３を投げて７０奪三振、奪三振率１２・４３とリーグ屈指の数字を残した。

昨秋には侍ジャパンに選出され、強化試合を戦った。球界の実力者たちと過ごした日々は充実の時間になった。「野球に対する姿勢だったり、自分より年下の人でもしっかりとした意見を持っていますし、そういうところを自分も見習っていかないといけないなと感じた。もっと野球に対しての知識や意識の高さも上げていかないといけないと感じたので、そこは本当に見習ってやっていきたい」と大きな刺激を受けた。

今春に行われるＷＢＣでは侍ジャパンのメンバー候補の一人でもある。現在はＷＢＣで使用される球を使って練習。「選ばれると選ばれないではすごい差があると思います。すごいメンバーに入りたいという気持ちは強く持っているので、選んでいただいた時には、しっかりと結果を残せるような準備を進めていきたい」と力を込めた。