楽天・西口直人投手（２９）が１３日、沖縄県内で自主トレを行った。この日までにオンラインで取材対応。小郷や柴田らと練習を行っている右腕は「股関節の柔軟性と、フォームの再現性を意識している。股関節、胸郭の動きを上げていくことを目標にやってます」とオフのテーマを明かした。

昨季は飛躍のシーズンだった。チーム新記録となる開幕から２６試合連続無失点。その後も奮闘を続け、５２試合に登板し、３勝１敗１セーブ３１ホールド、、防御率１・０７をマークした。最速１５６キロの直球を軸に５０回２／３を投げて７０奪三振、奪三振率１２・４３。リーグ屈指の数字を残した。

今季は先発転向を視野に練習を重ねている。「２０２６年シーズンは先発としてチームを引っ張っていけるピッチャーになっていきたい。練習の時も私生活もチームに信頼してもらえるようなポジションを目指してやっていきたい」と意気込む。

昨季チームは規定投球回数に到達した投手が１人もいなかった。先発陣の整備は課題となっており、西口が先発として活躍できればチーム浮上の大きな原動力になる。「オープン戦でまずはしっかり結果を残さないと先発ローテーションに割って入ることはできない。キャンプインにはしっかり１００パーセントにもっていって、ブルペンからアピールしていきたい」と誓った。