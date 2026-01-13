日本テレビ系の新春恒例特番「大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA」（後2・00）が11日に放送され、巨人の丸佳浩外野手（36）が家族からよく受けるという“クレーム”の内容を明かした。

昨年までの12球団対抗からセ・パ対抗に初めて変更された今回。選手たちが様々な競技にチャレンジする一方で、恒例コーナー「超ULTRAトーク」は健在だった。

4月には37歳になるベテランだけに？競技は船迫大雅投手（29）と泉口友汰内野手（26）の後輩2人に任せて今回も参加しなかった丸だが、これまで毎回のように抜群のトーク力でこのコーナーを盛り上げているだけに今年も元気に参加した。

そのなかで「家族によく注意されること」というトークテーマの時だった。

以前、このコーナーで最愛の妻との出会いは小学校の席替えだったことを明かしていたが、その“初恋相手”と2012年に結婚し、現在は子だくさんパパとしても知られている。だが、そんな温かい家庭にあっても「しつこい」「小姑か」とよく言われるのだとか。

「子供が勉強だったり、習い事とかね。サボったりした時に僕めっっっっっちゃ…しつこくいうんですよ」と丸。「僕のいうこと（子供に）響かないんですよ…」と笑わせた。

なお、このコーナーの最後にはまさかの“ムチャブリ”を受けて「CANDY TUNE」のメンバー2人、そして楽天・宗山塁内野手（22）らとともに「倍倍FIGHT！」のダンスを披露した丸。メンバーから指導を受けてすぐにマスターした完璧な振りを見せるなど今回も存在感抜群だった。