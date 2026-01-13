長野五輪銅メダリスト・岡崎朋美、芸能事務所「GATE」とマネジメント契約 馬場雄大、ハリセンボン、ベッキーら在籍
元スピードスケート選手で長野五輪銅メダリストの岡崎朋美が、芸能事務所「GATE」とマネジメント契約を締結した。13日、同事務所が発表した。プロバスケットボール選手の馬場雄大をはじめ、お笑いコンビ・ハリセンボン、タレントのベッキーらが在籍している。
【別カット】冬季五輪も間近！GATEとマネジメント契約を結んだ岡崎朋美の宣材写真
岡崎は、1998年長野五輪での銅メダル獲得をはじめ、冬季五輪5大会連続出場という偉業を成し遂げたアスリート。不屈の精神と、トレードマークである「朋美スマイル」で、現役時代より日本中に多くの感動と勇気を届けた。
現在は母としての顔も持ちながら、メディア出演、講演活動、スケート教室を通じた後進の育成など、多岐にわたるジャンルで活躍している。
GATEには現在、ハリセンボン、ベッキーをはじめ、俳優の宍戸開、森カンナ、アスリートでは、バスケットボール日本代表の馬場雄大や宮崎早織らが所属している。
岡崎のマネジメントは今後、GATEが担当し、スポーツ文化人の枠にとどまらず、バラエティ、アンバサダー活動など、より幅広い分野での活躍をサポートする。
■岡崎朋美プロフィール
元スピードスケート選手／スポーツキャスター。1971年生まれ、北海道清里町出身。富士急行に入社後、スピードスケート短距離界の第一人者として活躍。94年リレハンメル大会から2010年バンクーバー大会まで、冬季五輪に5大会連続出場を果たす。98年長野オリンピックでは女子500メートルで日本女子短距離初となる銅メダルを獲得。 結婚、出産を経て挑んだバンクーバー五輪では、日本女子選手最年長記録（当時）およびママさんアスリートとしての出場で大きな注目を集めた。引退後はメディア出演や講演、イベント出演など幅広く活動している。
【主な実績・出場歴】
1994年 リレハンメルオリンピック 500メートル
1998年 長野オリンピック 500メートル 銅メダル
2002年 ソルトレークシティオリンピック 500メートル 6位入賞
2006年 トリノオリンピック 500メートル 4位入賞（日本選手団主将を務める）
2010年 バンクーバーオリンピック 500メートル （日本選手団旗手を務める）
