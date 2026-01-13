元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が12日深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）にゲスト出演。自身のキャラに反した行動をしてしまった過去について語った。

自分のキャラに反した行動をしたことがあるかと問われ「私なんか結構イジっても良さそうな…。イジっても明るく“やめてくださいよー！”とか言えるタイプなイメージがあるかなと思うんですけれど、イジられの代名詞に坊主っていうのを持っているんですけど」とかつて丸刈りにしたことを話題にされやすいと回顧。

「体感で、あっ、愛があるなとか、うまいタイミングでだなとか、関係値もないのに…とか」と「イジられランキングみたいなのがあって」と語った。

「自分の中で、ありがたいなと感じる時と、ちょっとうん？ってなっちゃう時が、本当にえらそうなんですけどあって」と言い、「ハマらないイジられ方をされた時に、元気にツッコめないみたいな」とぶっちゃけた。

「できなくて、“いやあちょっと、迷惑かけちゃって”みたいな、あえてトーンを落として、向こうも一緒にスベらす、みたいな」と笑ってみせた。

納得いかないイジリをされた時は「巻き込んで、あんまりおいしい流れにしないみたいな」と続けると、「トム・ブラウン」布川ひろきは「凄いテクニックだ！」と感心していた。