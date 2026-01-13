『ばけばけ』続々と訪問客が増える松野家 第73回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第73回（14日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
前回は、新婚生活がはじまった。しかし、トキ（高石あかり）は恥ずかしくてヘブン（トミー・バストウ）を名前で呼べずにいた。そんな中、新居で迎えるはじめての朝食。はじめて食べるトキの手料理にヘブンは驚く。そこに、引っ越しを聞きつけた梶谷（岩崎う大）が取材に訪れる。日本人と暮らすのは大変でしょ？と梶谷に聞かれたヘブンは、自分は日本人だし、正座も苦ではないと宣言する。翌朝それが記事になり、とんでもないことになる。
今回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に引っ越し祝いをしたいと、続々と訪問客が増える松野家。そんな中、知事の江藤（佐野史郎）が訪問。記事通り、美しい正座で江藤を迎えるヘブンに、江藤は大感銘。集まった訪問客たちに、ヘブンは立派な日本人だと太鼓判を押す。さらに訪問客が増えていくある日のこと。ヘブンが予定の時間を過ぎても家に帰ってこない。トキは、先日立ちくらみで倒れたヘブンの様子を思い出す。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
前回は、新婚生活がはじまった。しかし、トキ（高石あかり）は恥ずかしくてヘブン（トミー・バストウ）を名前で呼べずにいた。そんな中、新居で迎えるはじめての朝食。はじめて食べるトキの手料理にヘブンは驚く。そこに、引っ越しを聞きつけた梶谷（岩崎う大）が取材に訪れる。日本人と暮らすのは大変でしょ？と梶谷に聞かれたヘブンは、自分は日本人だし、正座も苦ではないと宣言する。翌朝それが記事になり、とんでもないことになる。