¥â¥Ç¥ë¤Î¶ÌÃÖÍÛ°ª¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢À®¿Í¼°¤ÎÁ°»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢Íè·î20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÂÓ¤Ë¹È¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦Çò¡¦Çö²«¿§¤Ê¤É¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²´Ã°¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿¶Âµ¤òÃå¤Æ¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Î¤½¤Ð¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÁ°»£¤ê¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁêËÀ¤Î¼Ö°Ø»Ò¤È¡×¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿18Ç¯Á°¡£Åö»þ¤Î¸Å¤¤¾ðÊó¤Ç¤Ï20ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡×¡Ö¤À¤±¤ÉÄ¶Ä¶¸µµ¤¤ËÍè·î20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¡ÖÉÔ°Â¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ï100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ëµ¤Ëþ¡¹¡×¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÃÂç¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò·¿ÀèÅ·À¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éÎÏ¤¬¼å¤¤¡¢Éª¤äÉ¨¤Î´ØÀá¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½½Ê¬¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¼ê¼ó¤ä¼ê»Ø¤Î´ØÀá¤¬²áÅÙ¤Ë½À¤é¤«¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò¤â¤ÄÉÂµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀá¤ÎÆ°¤¤ä¶ÚÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡¢´ØÀá¤Î¹´½Ì¤äÇØ¹ü¤ÎÊÑ·Á¤Ê¤É¤ËµÚ¤Ö¤È¼ê½Ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼«ÎÏ¸ÆµÛ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¤Î²ñ¡×ÉûÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶¦À¸¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
