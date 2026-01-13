DeNA¥Á¥¢¡Ödiana¡×¿·ÂÎÀ©¤Î19¿Í¤¬·èÄê¡ª¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡×¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í²ÃÆþ
¡¡DeNA¤Ï13Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡Ödiana¡×¤Î26Ç¯ÅÙ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿19¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖAlways¡¡Full¡¡Swing¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢µå¾ì¤ÎÆâ³°¤Ç¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤äÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤ÎÍÄÃÕ±àË¬Ìä¤ä¥Á¥¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎShizuku¡Ê5Ç¯ÌÜ¡Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó2Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âdiana¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â°ìÈé¤à¤±À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¹¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎIbuki¡Ê2Ç¯ÌÜ¡Ë¤â¡Ö26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âdiana¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¹¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢diana¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·³§¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎShizuku¤È¤È¤â¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏÀß21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥í¥´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤ë¡£½éÂå¤Î¥í¥´¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿·î¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¡¢21Ç¯¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ó¥È¤òÆ§½±¡£¡ÖAlways¡¡Full¡¡Swing¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥´¤Î¼þ¤ê¤Î2¤Ä¤Î¶ÊÀþ¤Ï·î¤òÉ½¤·¡¢Âç¤¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£