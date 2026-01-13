秋田地方気象台は「暴風雪と高波および雷に関する秋田県気象情報」を午後4時31分に発表しました。



沿岸では雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなっています。



14日明け方にかけて暴風雪に、14日夕方にかけて高波に警戒してください。



また、県内では、13日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。



＜概況＞

13日は低気圧が急速に発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進み、寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。





その後、14日にかけて北日本では西高東低の気圧配置となる見込みです。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、13日は大気の状態が非常に不安定となっています。このため、沿岸では雪を伴った西よりの暴風や大しけが続く見込みです。気圧の傾きが予想よりも大きくなった場合は、内陸でも警報級の西よりの風となるでしょう。また、秋田県では、積乱雲が発達し雷の発生する所がある見込みです。＜風の予想＞13日から14日にかけて予想される最大瞬間風速は、沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。＜波の予想＞13日から14日にかけて予想される波の高さは6メートルです。＜防災事項＞沿岸では14日明け方にかけて、雪を伴った西よりの暴風による建物への被害、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒し、内陸では、雪を伴った西よりの風に注意・警戒してください。沿岸の海上では、14日夕方にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、県内では、13日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後発表される防災気象情報に留意してください。