「固執している模様だ」ヤンキースとベリンジャーが再契約で“大きな溝”　トレードによる代替案も模索か　米メディア

ヤンキースとベリンジャーの間には大きな溝があるようだ(C)Getty Images

FAとなって去就が注目されているコディ・ベリンジャーとヤンキースが、契約年数で双方が一致できないため、交渉がまとまらない模様だ。

米メディア『ClutchPoints』は「複数の報道によると、ヤンキースとベリンジャーは依然として活発な交渉を続けている。しかし、両者は契約期間という大きな争点をいまだ解決できていない」とし、「ヤンキース側は5年契約であれば合意できる構えだが、ベリンジャー陣営は7年という条件を譲らず、固執している模様だ」と伝えた。

両者は解決に向けて取り組んでいるとされているが、もしもベリンジャーとの交渉が破談になった場合、ヤンキースはFAではなく、他球団から主力級をトレードで獲得する方向に舵を切る準備を始めているという。