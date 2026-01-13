成人の集いを終えた東京ディズニーランド（ＴＤＬ、千葉・浦安市）でミニーマウスが主役に躍り出た。１〜３月のスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」が１４日に開幕するのに先立ち、１３日にプレスプレビューが行われた。

１４日公開の新パレード「ミニー ＠ファンダーランド」はハートの装飾やポップなドット柄で彩られたキュートな衣装を身にまとったミニーと仲間たちが、大きなリボンで飾られたフロートに乗ってパレードルートに登場し、ミニーが夢に描いたポップでキュートな世界が展開される（１３日のプレビューは強風で中止）。

出演キャラクターは、ミニーマウス、ミッキーマウス、ドナルドダック、プルート、グーフィーほか。フロートは６台、出演者数は約６０人、公演時間は約４０分（１日１回）。

２０２４年１月から始まった「ディズニー・パルパルーザ」シリーズは、今回が第５弾で、第１弾だった「ミニーのファンダーランド」が２年ぶりの復活となった。２４年４月の第２弾が「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」、２５年１月の第３弾はディズニー映画「シュガー・ラッシュ」のヒロインが主役の「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」、同年４月の第４弾は「ドナルドのクワッキー・ダック！ダック！ダックシティ！」だった。４月９日からの第６弾はすでに「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」と発表されており、今年はドナルドが主役になれないことになる。とはいえ、新パレード「ミニー ＠ファンダーランド」でもドナルドは大騒ぎする。