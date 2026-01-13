¡Úë¾Êó¡Ûµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡Ä¹ÄÍµþ»°¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¡¡Âç³Ø»þÂåàÆ±¤¸±é·à¥µ¡¼¥¯¥ëá¤Ç³èÆ°¡¡¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡×
º£·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á£¸£±ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÄÍµþ»°¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯ÀÎ¤Î±é·àÃç´Ö¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òÇÒ¸«¤·¤Æ²û¤«¤·¤¯ »×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ä¹ÄÍ¤µ¤ó¤Èµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø»þÂå¡¢Æ±¤¸±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤Ë¡¢µ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢Ä¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1944Ç¯7·î14Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
1967Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¶È¤·¡¢TBS¤ËÆþ¼Ò¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¥«¥ó¡×¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎÅÚÍË¥ï¥¤¥É¡¡¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
1979Ç¯¡§£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£
¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ê1980Ç¯¡Á1987Ç¯¡Ë¡¢¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê1982Ç¯¡Á1985Ç¯¡Ë¤òÃ´Åö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£±£¹£¸£µÇ¯¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò£²£°£°£´Ç¯¤Þ¤Ç¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
