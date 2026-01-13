宇都宮まき、夫・アキナ山名＆息子2人との“顔出し”新年家族ショット披露「優勝家族」「ワチャワチャしてる（笑）」
吉本新喜劇の宇都宮まき（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・アキナの山名文和（45）、“さくちゃん”こと長男（3）、“きっちゃん”こと次男（2）との“顔出し”親子4ショットを披露した。
【写真】「優勝家族」宇都宮まき＆アキナ山名夫妻のほほ笑ましい“顔出し”家族ショット
宇都宮はハートに猿の絵文字と「#今宮戎」のコメントとともに、自身の肩には可愛らしい猿が乗っている、ほほ笑ましい1枚の家族ショットを投稿した。
この投稿にファンからは「まきちゃん顔がチラッとしか見えてなくても綺麗隠せない 美人さんで素敵」「癒される家族写真、ありがとうございます」「きっちゃんの躍動感」「安定の抱っこさくちゃん、躍動感きっちゃん」「素敵な山名ファミリー」「ワチャワチャしてる（笑）山名家だいすきっ」「優勝家族 好き過ぎ〜」「山名家に自然に溶け込む猿かわいー」「え？肩乗りモンキー？」「3人目かなと思っちゃった」「あれ？もう1人お子が…」などの反響が寄せられている。
宇都宮と山名は、MBSテレビ『せやねん！』などでの共演を経て、2021年7月に結婚を発表。22年4月に第1子長男、23年6月に第2子次男の誕生を報告していた。
