¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê42¡Ë¤¬12Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÀµÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼¡ÃË¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÈÏÃÂê¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤ÈÁ°ÅÄ°¦¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á
¡¡2009Ç¯¤Ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê42¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº¡¢12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢´ªÂÀÏº¤¬»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¹»°Ïº¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¤´ª¶åÏº¤ÎÄï¡¦¼·Ç·½õ¤È¤È¤â¤Ë½Ë¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯12·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢µÁÉã¤Ç¤¢¤ë½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤Î¾Í·îÌ¿Æü¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£´ªÂÀÏº¤ÈÄ¹»°Ïº¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ªÉã¤µ¤ó ¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀµÁõ¤·¤¿¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡2026Ç¯1·î12Æü¤Ï¡¢¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù¾å±é200²ó¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¡¢´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ¹»°Ïº¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ø¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤ÇÀµÁõ¤·¤Æ¡£¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï³§¤µ¤ó¤È¡Ø¿å¤ËÎ®¤·¤Æ¡Ù¤ò²Î¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÃÝ¤Î¼ç±éÉñÂæ¤ËÄ¹»°Ïº¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄ¹»°Ïº¤µ¤óÀ®Ä¹¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë