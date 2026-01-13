伯方塩業×DM三井製糖のプレゼント企画を開催、賞品にクッションチャームが登場
伯方塩業とDM三井製糖は1月11日より、「適塩適糖キャンペーン2026」を開催する。
「適塩適糖キャンペーン2026」
同キャンペーンは、公式SNSを通じて、暮らしを楽しくするようなオリジナルアイテムと商品のプレゼントやコミュニケーションを展開する企画として2022年より実施している。
1月11日〜25日の期間は、Instagramキャンペーンを開催。両社のInstagram公式アカウントをフォローのもと、指定の投稿をした人の中から抽選で40人にプレゼントする。
プレゼントには、両社のロングセラー商品である「伯方の塩」と「スプーン印・ばら印のお砂糖」を模ったふかふかクッションが、カバンに付けられるチャームとして登場。
そのほか、伯方塩業の製品3点セット(伯方の塩、伯方の塩 焼塩、伯方の塩ソックス)やDM三井製糖の製品3点セット(スプーン印 上白糖、ばら印 三温糖、ガシャポンミニチュアミラー)も用意している。
プレゼント内容
3月10日からは、Xキャンペーンを予定している。
