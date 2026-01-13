稲村亜美、胸元大胆キャミ姿で30歳誕生日報告「年々綺麗に」「透明感すごい」と祝福の声
【モデルプレス＝2026/01/13】タレントの稲村亜美が13日、自身のInstagramを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告し、反響が寄せられている。
稲村は「本日30歳になりました」と報告し、周囲への感謝を公開。「想像してた30歳とは全然違うというよくある感想になってしまいますが、思っていたよりもはるかに楽しくて刺激的で愛溢れる日々を過ごさせていただいています」と心境を綴り、「そして30歳初日は胃腸の調子もとても悪いので内臓から元気にしていくことも目標に頑張りますっ！笑」と茶目っ気たっぷりに目標を記した。
公開した写真では、胸元が開いたキャミソール姿で、テラス席のような場所でピースサインを見せる姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「30歳のお誕生日おめでとうございます」「年々綺麗になっていて見惚れます」「透明感がすごくて本当に美しい」「キャミソール姿が健康的で素敵です」「これからも応援しています」「内臓から元気にして素敵な1年にしてください」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
