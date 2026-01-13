【2,200円→1,100円】うな丼が「半額」に、白焼串も6割引　人気店が割引キャンペーン開催

「やどき養鰻場 鰻のやどき上井草店」は、2026年1月31日（土）〜2月5日（木）の６日間限定で割引キャンペーンを実施する。

同店は、浅草で行列が絶えない人気店「浅草GYUUNAやどき」の新業態店舗として、2025年10月にオープン。昼は鰻専門店、夜は鰻料理を提供する居酒屋として営業している。

提供する鰻は、日本で水揚げされた稚魚を山梨県の自社養鰻場で育てた日本鰻で、同店ではこれを「純国産鰻」と呼んでいる。くさみが少なく、身がふっくらとした食感が特徴だという。

キャンペーン期間中は、人気メニューの“純国産鰻”のうな丼（通常価格2,200円）を半額の1,100円で販売。また、夜の居酒屋営業では、“純国産鰻”白焼串（通常価格500円）を、6割引の200円で提供する。

ちなみに、1月27日（火）には、ものまねタレントの大谷似翔平さんと山本申伸さんが登場するメディア限定試食会も開催する。

うな丼が半額1,100円で販売

〈昼夜で特別割引キャンペーン〉

・開催期間

2026年1月31日(土)〜2月5日(木)限定

昼に営業する鰻専門店は、地元の中高年世代を中心に幅広い層が利用しており、リピーターも多いという。今回のキャンペーンで販売される名物のうな丼は、電話注文によるテイクアウトにも対応する。

一方、夜の居酒屋営業では、白焼串を60％OFFの200円（通常500円）で提供。生ビール（小・380円）をセットにしても合計580円と、リーズナブルに楽しめる。

やどき養鰻場 鰻のやどき上井草店

【店舗情報】

・店舗名

やどき養鰻場 鰻のやどき上井草店

・住所

〒167-0023 東京都杉並区上井草３丁目３２−５

・電話番号

03-6913-7948