メ～テレ（名古屋テレビ）

岐阜県山県市で、今が旬のネギを使った新しいメニューが登場、驚きのボリュームです。

皿からはみ出るほどのネギ。長さ約30センチのネギの天ぷらが3本。さらに、ねぎを使った炒め物や丼ぶりも。

岐阜県山県市で地元の野菜の販売や、グルメを提供している「山県ばすけっと」で1月5日から登場した、その名も「ドサ丼」。

ネギをたっぷりと使用し、その総重量は約1kg。

「農家さんが作るお野菜とかをこちらで販売してるんですけど、それが余ってしまうことがある。余るのがもったいないので『山県ごはん』で使用して販売しています」（山県バスケット 水野梨加さん）

旬の野菜のPRと、フードロス問題を解決しようと考案された「ドサ丼」。

去年の夏には、地元産のナスを使ったドサ丼を販売したところ、SNSに投稿されるなど好評だったといいます。

ボリューム満点でびっくり価格

今回は第2弾として食材に「ネギ」を選びました。地元の食材てんこ盛りの「ドサ丼」をいただきます。

「シャキシャキしてるんですけども天ぷらということもあってトロっとした部分も」（記者リポート）

このボリュームで価格は1000円。とても食べきれない、という方にはネギの天ぷらを一本にしたメニューもあります。

「この冬寒くなるのでこのネギを食べていっぱい元気になってくれるとうれしいので、みなさんのご来店お待ちしております」（水野さん）

メニューはすべて、平日限定。2月上旬までの販売を予定しています。