日本で撮影？TXT・ボムギュ、“雪景色ショット”が話題！「聖地にさせてください」【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのボムギュが、日本で見せた姿が注目を集めている。

1月12日、TOMORROW X TOGETHERのメンバーX（旧Twitter）が更新され、絵文字とともに写真が公開された。

【写真】「彼氏感強すぎ」ボムギュ、名古屋を散策SHOT

公開された写真には、雪景色の中で傘をさして佇むボムギュの姿が収められている。まるで映画のワンシーンのような儚い雰囲気と、ボムギュの清純なビジュアルが相まって、見る者の視線を奪った。

また、別の写真では、長野県を走るJR飯山線・戸狩野沢温泉駅を写した写真も公開され、ファンの好奇心を刺激している。

この投稿を見たファンからは、「雪が似合う〜」「聖地にさせてください」「日本だ!?」「幻想的」「カバー楽しみ」といったコメントが相次いで寄せられた。

（写真＝TOMORROW X TOGETHERのX）ボムギュ

なお、同日22時にはグループ公式Xが更新され、ボムギュのカバー動画の予告が公開されて期待感が高まっている。日本で撮影されたとみられる映像や楽曲にも注目が集まるなか、ボムギュのカバー動画は本日（13日）18時に公開される予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。