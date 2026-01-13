ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

自然体で着こなす心地よさ。アウトドア発の万能パーカー【ザノースフェイス】のスウェットがAmazonに登場!

1


ザノースフェイスのスウェットは、膨らみのあるしなやかな生地が特徴だ。動きに合わせて自然に追従する柔らかさがあり、日常のさまざまなシーンで快適に着られる。裏面には肌触りがよく吸湿性に優れた裏毛素材を採用し、長時間の着用でも心地よさが続く。

2


ポリエステルをメインにした軽量な生地は、手軽に洗濯できるイージーケア性も魅力で、普段使いしやすい実用性を備えている。

3


左胸には小さく刺繍ロゴを配置し、主張しすぎない上品なアクセントに。ナチュラルな色合いがコーディネートに馴染みやすく、キャンプなどのアウトドアシーンから街中でのカジュアルスタイルまで幅広く活躍する。

4


シンプルで着回しやすく、快適さとデザイン性を両立した一着として、ワードローブに加えておきたいスウェットパーカとなっている。