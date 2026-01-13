フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が13日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に電話出演。亡くなった元TBSアナウンサーの久米宏さんのすごさを語った。

久米さんは1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。久米さんは85年10月から04年3月までテレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターを18年間にわたり務め、古舘はその後継番組となる「報道ステーション」のキャスターを12年間担当した。

古舘は久米さんのすごさを聞かれると、「ニュースステーション」での印象的なシーンを回顧。「ある自民党の大変な実力者、政治家が来た時に、怒ってスタジオ内の隅にあるげた箱を蹴飛ばして側近の方と帰って行ったってことがありましたけど」と振り返った。

続けて「その時も久米さんは反論しないんです、言葉で。その政治家さんに」と説明。「反論しないで意地悪にニヤッと笑って、持っているボールペンをプラプラプラプラさせながら、そのデスクにポンと投げた。それをきっかけにしてその政治家さんは怒って、スタジオから途中退場したんです」と政治家にけんかを売るような久米さんの振る舞いを語った。

古舘は「意図的にそこまで政治家に抗って、対抗して戦ってみせるんです」と感嘆。「半分演技、半分本音だと思います」と話していた。