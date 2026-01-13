すき家「いくらまぐろたたき丼」発売　いくら3倍の「メガ」も

牛丼チェーン「すき家」から、もはや牛丼屋の枠を超えた豪華すぎる海鮮メニューが今年も登場。新商品「いくらまぐろたたき丼」を1月20日より販売すると発表しました。

「いくらまぐろたたき丼」は、その名の通り濃厚な旨みのいくらと、ふんわりまろやかなまぐろたたきを一度に味わえる欲張りな一品。プチプチと弾けるいくらの食感と、口の中でとろけるまぐろの脂が、国産米100％のご飯の上で混ざり合う……想像しただけで白飯が進みそうです。

価格は並盛が2080円（税込）。さらに、ごはん大盛で具材が並盛の2倍になる「特盛」（3090円・税込）も用意されており、心ゆくまで海鮮を堪能できそう。もちろんテイクアウトにも対応しています。

また、いくらはちょっとでいい、という方向けの「いくらハーフ・まぐろたたき丼」（並盛1390円・税込）や、いくらオンリーの硬派な「いくら丼」（並盛1580円・税込）、ごはん大盛に並盛の3倍のいくらを乗せた「メガいくら丼」（3490円・税込）と、その日の腹具合や財布事情に合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。

販売は1月20日午前9時からで、当日分の食材がなくなり次第終了となるとのことです。

