職場で配りたい「兵庫県のお土産」ランキング！ 2位「神戸プリン」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜8日、全国20〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「兵庫県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「とろとろ食感とカラメルのバランスが美味しいプリンで、配ってみたいです」（50代女性／広島県）、「卵の風味がとても美味しさを感じさせてくれる」（40代男性／神奈川県）、「神戸を代表するお土産だと思ったからです」（20代男性／東京都）といった声が寄せられました。
回答者からは「上品な味わいで美味しいから」（30代女性／石川県）、「配りやすくて美味しいからです」（30代女性／兵庫県）、「子供の頃からゴーフルが好きなのでお土産にするならミニゴーフルにします」（40代女性／大阪府）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
