「凄い肉」土屋太鳳、自宅？ で食事中プライベートショット公開「成長を感じました」「真面目に向き合ってる」
俳優の土屋太鳳さんは1月12日、自身のInstagramを更新。自宅と思われる場所で食事を楽しむ姿を公開しました。
【写真】土屋太鳳の美しい食事姿
「大人になるとパワーが必要なのでお祝いの気持ちを込めて」と、当日が成人式だったため、肉を食べたようです。写真に写る土屋さんは背筋を伸ばし、凛とした表情を見せています。
コメントでは、「家族さんと楽しく美味しくいただいたんですね」「太鳳ちゃんがお肉をガン見してないところにご成長を感じました（笑）」「凄い肉 美しい」「どの角度から見てもお美しい」「お肉好きな太鳳さんが、真面目に向き合ってる感じもして微笑ましい写真」「お肉めちゃくちゃ美味しそう」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】土屋太鳳の美しい食事姿
「どの角度から見てもお美しい」「この写真で焼いているのは弟がお仕事の打ち上げでいただいた立派なお肉」と、投稿に載せた1枚の自身の写真について説明した土屋さん。「もりもりのお野菜と一緒にいただきました」の言葉通り、大きな肉の後ろには、山盛りの野菜が添えられているのが確認できます。
コメントでは、「家族さんと楽しく美味しくいただいたんですね」「太鳳ちゃんがお肉をガン見してないところにご成長を感じました（笑）」「凄い肉 美しい」「どの角度から見てもお美しい」「お肉好きな太鳳さんが、真面目に向き合ってる感じもして微笑ましい写真」「お肉めちゃくちゃ美味しそう」などの声が上がりました。
美しいドレス姿を披露自身のInstagramでプライベートショットのみならず、仕事のオフショットもたびたび公開している土屋さん。2025年12月31日の投稿では、テレビ番組に出演した際のドレス姿の美しいオフショットを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)