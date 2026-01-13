Î¾¿Æ¤Ï13Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¡Ö¤ªÊìÍÍ¤â¤´°ì½ï¤È¤Ï¡×¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÂ¹¡¢25ºÐ¡¦²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬ÀéÇ·½õà¾Ð´é¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤·¤«¡×
¡ÖºÇ¸å¤ÏÉã¤ÈÊì¤È¡×Î¾¿ÆÂ·¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¡Ä
¡¡¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë25ºÐ¡¦²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¸éº½Õ½©¤µ¤ó¤Ë¿Æ»Ò¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤ÏÉã¤ÈÊì¤È¤ÇµÇ°»£±Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¾å²¼¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÊì¡¦ÅÄ¸¶Çî»Ò¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º¸¤Ë¥°¥ì¡¼¥¹¡¼¥Ä¤ÎÉã¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬¹¬ÂÀÏº¡¢±¦¤Ëº°¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÎÀéÇ·½õ¤¬Î©¤Á¡¢¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µ®½Å¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤â¤´°ì½ï¤È¤Ï¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤ë¤ªÊìÍÍ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¼ã¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¡¢¤ªÉãÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤·¤«¸ÀÍÕ½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¡Ø°¦¾ð¡Ù¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤ÎÍý²ò¤¢¤Ã¤Æ¤Îº£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Î¾¿Æ¤Ï1995Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2000Ç¯¤ËÀéÇ·½õ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢10Ç¯´Ö¤ÎÊÌµï¤Î¤Î¤Á¡¢2013Ç¯¤Ë¶¨µÄÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¹§ÂÀÏº¤¬Ameba¥Ö¥í¥°¤Ç¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄ¸¶¤µ¤ó¤Ï14Ç¯¤Ë¼Ì¿¿²È¤ÎÅÄ¸¶·Ë°ì¤µ¤ó¡¢¹§ÂÀÏº¤Ï15Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î½÷À¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£