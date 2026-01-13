¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×°æ¾åÏÂ¹áà10ºÐÌ¼¤È¥Ç¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿°¤Î·Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¡×¡ÖÆ±¤¸È±·Á¡×¤ÎÀ¼
»õÊÂ¤Ó¤â¿°¤Î·Á¤â°ì½ï!?
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åÏÂ¹á¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢10ºÐÄ¹½÷¤È¤Îà¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#Ä¹½÷¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËMrs.GREEN APPLE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£Âç¤¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Á¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Çµ×¡¹¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Öµ¢¤ê¤Ë2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¡¡²¼¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¼¤È¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò´®Ç½¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤»¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¡¢Ê·°Ïµ¤¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Î·Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¡×¡ÖÆ±¤¸È±·Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°æ¾å¤Ï2012Ç¯¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÈÓÄÍ·ò¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢24Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£