黒柳徹子、ハワイでも爆買い 次々に即決し総額約26万円の合計点数にネット驚き「体力ありすぎでしょ、マジで偉人」
タレントの黒柳徹子（92）が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ハワイでも元気に爆買いする様子が公開された。
【動画】「爆買いしてるの観てて楽しい」ハワイでも絶好調、約26万円分を爆買いする黒柳徹子
しばらくの休みの間「ハワイに行きます」と冬休みをハワイで過ごすことを報告した黒柳。今回は、ハワイ滞在2日目の様子を披露している。
黒柳の衣装をプロデュースしている田川啓二氏らスタッフとともに、ハワイで必ず立ち寄るというデパート「Macy’s」でショッピングを満喫。入店するとすぐに「まあいい匂いする、ハワイの匂い」とご機嫌な様子を見せ、陳列された商品を前に「これ欲しい、ピンク、ピンク」「あ！そのパンツかわいい！」と夢中になっていた。
広々とした店内のため、黒柳は座って待機。田川氏やスタイリストのみっちゃんなどが黒柳が好みそうな商品をセレクトし、黒柳に見せていく形式でショッピング。次から次へと商品を見せていくが「いいです、それ買う！」「あ、これかわいい、うんOKです」と即決していく。
時には「それどうだろうね…イマイチね」と好みではない商品もあったが、会計時には約40点、総額約26万円分を購入し、即決していく姿に田川氏は「H&Mより早い気がする」とコメント。以前、日本のH&Mにて、40分で44点、約15万円分を購入したときよりも、さらに短い時間での“爆買い”だったことをうかがわせる発言だった。
この動画に、コメント欄には「素人なら90歳で絶対着ないような色デザイン徹子さんなら全然オッケー派手なんてないよね」「徹子さんが楽しそうにお買い物している様子を見ると、私もHappyになります」「徹子さん何でも食べて私より超元気なのが羨ましい」「爆買いしてるの観てて楽しい」「このご年齢で体力ありすぎでしょ、マジで偉人」などと、黒柳のパワフルな姿に反響が集まっている。
