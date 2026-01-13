『ポケパーク カントー』内部公開でアトラクション紹介 イーブイたちのメリーゴーランド「ブイブイヴォヤージュ」
人気コンテンツ『ポケットモンスター』初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』（よみうりランド内で2月5日にオープン）の内部写真が、公式Xにて公開された。イーブイたちのメリーゴーランドなどを見ることができる。
【写真】ブイズ集合！イーブイのメリーゴーランド 『ポケパーク カントー』内部紹介
公式Xでは「ブイブイヴォヤージュは、イーブイたちのメリーゴーランド。ギャロップやポニータ、イーブイたちとともに、風船付きの椅子や車に乗って、幻想的な旅に出かけよう！」と紹介している。
紹介された「ブイブイヴォヤージュ」は、イーブイたちのメリーゴーランド。ポニータとギャロップが引っ張る車、風船付きのそらをとぶ椅子に乗って、幻想的な世界一周の旅へ出かける内容になっている。
『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内で既存施設の大規模改修に加えて、未利用エリアを新たに整備した約2.6ヘクタールの完全新エリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険を体験でき、すべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアとなる。
目玉は施設内になる全長約500mのエリア「ポケモンフォレスト」で、段差のある道や草むら、トンネルや山道など、多彩な地形が広がる豊かな森を舞台に、カントー地方を中心としたポケモンたちの生態をじっくり観察できる。
また、ポケモンフォレストは階段や急な上り坂がある自然豊かな森であることから、トレーナーの安全を守るために入場制限があり、5歳未満の子どもとその同行者、110段の階段を上れない人など、公式サイトの「チケット情報」に記載の入場制限項目に該当する人は、介助者の付き添いがある場合でも入場できない。ポケモンフォレストに入場することができない人や、カヤツリタウンのみに入場したい人向けの「タウンパス」も、2026年夏ごろの入場分から販売ができるよう準備中となっている。
