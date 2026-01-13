１１日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」では、２３年に楽天を戦力外通告された選手の第２の人生を明かした。

この日は「プロ野球選手の第２の人生」と題し、２３年に楽天を戦力外になった石橋良太さんを取材。１５年にドラフト５位で楽天に入団したが、２年目で戦力外通告を受け育成契約。その後、再び支配下登録を果たし、４年目に１軍の開幕戦でリリーフ登板するも逆転本塁打を打たれてしまい「終わったなと。絶対に戦力外の電話がかかってくると思った」という。

だが電話をかけてきたのは当時の平石監督。「気持ちはどうだ？切り替えろ、ビビるな」と励まされ、もう一度チャンスが到来。その年は８勝を挙げ年俸も２６００万円までアップした。

だがケガに泣かされ、２３年１０月に戦力外通告。３２歳で野球の世界から離れた。「２、３年で終わると思っていたので、そこから５、６年やらせてもらったので、やり切ったという気持ち」と当時を振り返った。

そんな石橋さんの今の仕事はネギ農家。「選手のときもリンゴ狩りとか、いろんな農家と繋がる機会があって。野球の世界は３０、４０代はベテランだけど農業は３０代はバリバリ若手。チャンスだなと思った」といい、大和町の農業法人に弟子入り。１・５ヘクタールの畑を借りてネギを栽培しているという。

まだ半年だというが、先輩農家の人たちからは「素直」「こっちも本気で教える」など、将来に期待する声が上がっていた。