東北のローソンで「東北 うまいもん祭」！おやつカルパスのからあげクンやおにぎりなど9商品
ローソンは1月13日より、「ご当地！東北うまいもん祭」を、東北地区のローソン店舗で開催する。
からあげクン ヤガイ監修 おやつカルパスレッド味
ローソンでは、「ご当地!うまいもん祭」と題し、地元の名店や食材とコラボした商品などを、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。
東北地方のローソン店舗には、9品が登場。東北を代表する菓子メーカー「ヤガイ」が監修した「からあげクン ヤガイ監修 おやつカルパスレッド味」(298円)や、おにぎり「おやつカルパスコーンペッパー」(167円)、地域のブランド肉を使用した「三種の肉盛丼(仙台牛、宮城県産森林どり、宮城県産豚)」(698円)、青森県内で昔から親しまれている「萩原牛乳」を使用した「牛乳仕込みの白いコッペパン(ミルククリーム＆ホイップ)」(194円)、喜多方の人気店が監修した「会津らぁ麺うえんで監修 塩らぁ麺」(646円)などを販売する。
三種の肉盛丼(仙台牛、宮城県産森林どり、宮城県産豚)
牛乳仕込みの白いコッペパン(ミルククリーム＆ホイップ)
会津らぁ麺うえんで監修 塩らぁ麺
「まちかど厨房」併設店舗では、「【まちかど厨房】おにぎり 牡蠣の醤油漬け(ヤマカノ醸造の醤油使用)」(365円)を販売する。
【まちかど厨房】おにぎり 牡蠣の醤油漬け(ヤマカノ醸造の醤油使用)
