DAIGO『おいしいものを食べながら、家族が一緒に過ごせる時間がうれしいんです』

アーティスト・タレント DAIGOさん だいご／1978年生まれ、東京都出身。ロックバンド「BREAKERZ」のボーカルとして活動するほか、タレント、俳優として、バラエティやドラマ、映画、声優など、多方面で親しまれている。現在はテレビ朝日系列の料理番組「DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜」などでも活躍中。

子どもにとっても、トーマスたちにとっても

ヒーローであるサンタ。

夢がある世界を大切に演じました

サンタクロースは、みんなが憧れる冬のヒーロー。「映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！ パーシーのクリスマス急行」でDAIGOさんが声を担当したのは、まさにその〈サンタさん〉です。

「今回の映画はサンタさんを探す大冒険で、みんなで力を合わせてがんばる姿がかわいいんですよ。僕が子どものころに見ていたトーマスはアナログで、あの世界観が大好きでした。一方で、今のアニメーション版はキャラクターがキャッチーになって、新たな魅力があると感じています。子どもたちは純粋に楽しめるし、深いせりふが多くて大人も胸を打たれるはず。どんなに仕事で疲れていても、自分の子ども時代を重ねながら見ると、元気になれると思います」

「きかんしゃトーマス」シリーズへの参加は9年ぶり。以前は機関車ライアンを演じましたが、今回演じるのは彼らの憧れの存在。

「かっぷくのよさを意識しながらも、監督の〈おじいさんっぽくしすぎなくていい〉という指示もあって、元気でノリのいい感じを心がけました。早いリズムの『ホッホッホー』というせりふにはちょっと苦労しましたが、仕上がりを見たときは思った以上によくて、うれしかったです」

映画の見どころについて尋ねると、子を持つ親ならではの視点の答えが返ってきました。「１時間という長さが絶妙。キッズたちが最後まで集中できて、内容もしっかり伝わるんです。助け合ったり、相手を思いやったりする姿に、幸せな気持ちになれる作品です」。

ちなみに、DAIGOさん自身のクリスマスの思い出は、どんなことでしょうか？

「25日の朝は、プレゼントが届いているか確認するのが楽しみでした。結婚して子どもが生まれてからツリーを飾るようになって、よりイベントっぽいことをしていると思います。毎年ケンタッキーフライドチキンを食べるのが恒例で、僕はまさにケンタッキー係（笑）。直前だと、受け取りに最適な時間が埋まっちゃうので、早めに予約するのが大事なんです。おいしいものを食べながら、家族いっしょに過ごせる時間がうれしいです」。

サンタを演じるこの冬、DAIGOさんの言葉には、家族を思う温かさが満ちていました。

DAIGOさんイチオシ！

料理

ひと手間の大切さを実感しています DAIGOさんがハマっているのは、料理。「うちは〈できるほうが作るスタイル〉」だそうで、娘さんのお弁当を担当することもあれば、仕事前にその日のお昼ごはんを作ることもあるのだそう。「料理番組をやっていることもあって、習ったものを家で披露することが多いです。昨日作ったのはチャーハン。豚バラと野菜を炒めていったん取り出してから、卵とご飯を炒め、肉と野菜を戻し入れて炒め合わせました。正直、途中でいったん取り出すのはめんどうですけど、そのひと手間でおいしくなる。一人だったら絶対にデリバリーで生活していたと思いますが、やっぱり食べてくれる人がいるからこそ、料理のしがいがあるなと感じています」。

これに注目！

「映画 きかんしゃトーマスサンタをさがせ！ パーシーのクリスマス急行」

©2025 Gullane（Thomas）Limited 12月12日（金）より全国ロードショー中

原作／『汽車のえほん』ウィルバート・オードリー

声の出演／田中美海、越乃 奏、大久保瑠美、古賀英里奈、山藤桃子ほか

声のゲスト／DAIGO、倉田瑛茉

監督／キャンベル・ブライヤー 2025年、イギリスで最初の絵本が出版されてから80周年を迎えた「きかんしゃトーマス」。そんな⻑い歴史の中で、初のクリスマス映画が公開。トーマスたちが住むソドー島では、イルミネーションを飾ったり、ジンジャーブレッドクッキーを焼いたりとクリスマスの準備の真っ最中。機関車のパーシーは、郵便配達を終えたあとに一通の手紙が残されていることに気づきます。それはプレゼントを願う子どもからサンタへの手紙。今日じゅうに届けなければ、願いはかなわないかもしれない。パーシーはトーマスたちに助けを求め、サンタを探す大作戦へ出発。仲間たちが協力して励まし合い、信じる心を確かめ合うクリスマスの物語です。

DAIGOさんからの直筆メッセージ

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

●2025年11月現在の情報です。