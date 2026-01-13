今日13日は暖かな空気が流れ込んだため、太平洋側を中心に気温が上がりました。東京都心では午後3時までの時点で最高気温は16.1℃。朝は0℃台まで冷え込んだ一方で、昼間はコート無しでも過ごせるくらいの暖かさとなりました。また東京都心で、1月に日較差が15℃以上となるのは、36年ぶりの珍しいことです。



そしてこの先は、1日の寒暖差だけでなく、日ごとの気温の変化が大きくなりそうです。体調管理にご注意ください。

今日13日は太平洋側で寒さ和らぐ 北海道は厳しい寒さ

今日13日は南から暖かな空気が流れ込んだため、太平洋側を中心に寒さが和らぎました。

午後3時までの最高気温は仙台市で12.0℃と、寒かった昨日と比べて8℃も高く、3日ぶりに10℃を超えました。また大阪市では12.9℃、鹿児島市では17.7℃と、昨日よりも高く、寒さの和らいだところが多くなりました。



一方で雪が断続的に降っている札幌市では日中もほとんど気温が上がっていません。最高気温は-1.1℃と厳しい寒さが続いています。

明日14日は寒さが戻る

明日14日は全国的に寒さが戻りそうです。

東京都心では明日の最高気温は12℃の予想。今日より4℃低く、風が冷たく感じられそうです。また仙台市では今日より大幅に低く3℃の予想。大阪市や福岡市でも今日より低く、「寒の内」らしい寒さが戻りそうです。



また北海道では上空に強い寒気が流れ込むため、特に寒さが厳しくなりそうです。札幌市では明日の予想最高気温は‐6℃。今シーズンに入って最も低い最高気温となる可能性もあり、凍てつく寒さとなりそうです。万全の寒さ対策が必要です。

今週後半にかけて寒さ和らぐところ多く 融雪害に注意

北海道ではこの先も厳しい寒さが続く見込みです。札幌市では連日の「真冬日」予想です。



東北から九州にかけては気温の変動が大きくなりそうです。明日14日の寒さは長続きせず、15日(木)以降は寒さが和らぐでしょう。16日(金)と17日(土)は日中15℃以上のところが多く、3月並みの暖かさとなりそうです。ただ雪が多く積もっている地域では、雪解けが進みます。雪崩や屋根からの落雪には注意が必要です。

来週は全国的に極端な寒さに

今日13日、気象庁から低温に関する早期天候情報が発表されました。これは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい低温となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。



全国的に20日(火)頃から平均気温が、平年よりかなり低くなる予想です。5日間平均気温平年差が関東甲信や近畿で-1.9℃以下。特に北海道や九州北部では著しい寒さとなりそうで-2.6℃以下と予想されます。来週は全国的に農作物の管理や水道管の凍結など注意が必要です。

また、受験シーズンとも重なります。寒くなったり暖かくなったり、気温の変動がかなり大きくなりますが、体調を崩さないようにお気を付けください。