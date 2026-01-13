メインシナリオ・・・上値模索、159.00が最初の関門。9日に、昨年11月20日以降、上値を抑えていた158.00を上抜くと、買いが加速し、今日の東京時間には159円に迫った。目先、上値を模索するとみる。節目の159.00が最初の関門。159円台に乗せると、2024年7月12日の高値159.45や160.00の大台が視野に入る。160.00を突破するようなら、節目の161.00や2024年7月3日の高値161.95を意識した展開になる。



サブシナリオ・・・売りが先行すれば、今日ここまでの安値157.90付近が支持になる。同水準を下抜くと、一目均衡表の転換線がある157.55付近や節目の157.00が意識される。156円台に沈むと、21日線がある156.65や節目の156.00を目指すとみる。



