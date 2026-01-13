「何を度外視しても柔術の練習」

俳優の玉木宏（45）が主演するドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（フジテレビ系・木曜午後10時）が1月8日にスタートした。保険金絡みの事件や事故を調べる調査会社を舞台に、真相解明のためなら手段を選ばないコンプラ度外視の保険調査員・天音蓮（玉木）が、仲間とともに保険金詐欺疑惑案件の真相を追う姿を描く。

【貴重なシーン】超有名俳優たちを直接指導！ 岡田准一の“アクションプランナー”としての顔

放送前日の7日、記者会見が開かれた。天音の役柄にかけて、キャスト陣に「何かを度外視しても、成し遂げたいことは？」との質問が出た際、玉木は、「来週、柔術の試合でポルトガルに行くので、今は何を度外視しても柔術の練習をしたいです」と回答した。

優勝も狙える実力派！

「実は、玉木さんは同じ道場に所属する俳優の岡田准一さん（45）と共に、今月の15日から24日（現地時間、以下同）にポルトガルの首都・リスボンで開催されるブラジリアン柔術の欧州選手権に出場します。欧州選手権とはいえども、実際は世界レベルの大会です。2人とも、23年の8月末から9月初旬にかけて米・ロサンゼルスで行われた柔術の国際大会でデビューしています」（現役の黒帯柔術家）

柔術の帯の色は下から白、青、紫、茶、黒の5色に分かれており、黒帯からは経験年数に応じて赤黒、赤白、赤へと変わる。デビュー戦当時の岡田は茶帯から黒帯へ、玉木は青帯から紫帯へとランクが上がった。約2年半ぶりの国際試合となるが、

「本来ならば、2人とも国内の試合に出場したいと思っているはずです。しかし、事前にエントリー情報が拡散された場合、試合会場にファンが殺到することは必至。なので、滞在費や旅費などを考えると高額にはなりますが、初試合も今回も、国内ではなく海外に試合の場を求めるしかなかったようです」（同）

主演ドラマがスタートした1月8日、玉木は同局系の朝の情報番組「サン！シャイン」に生出演。道場には「週7。毎日」通っていることや、「つかむときにすれてしまうので（指の）第一関節がボコボコになってしまう」と明かしていた。

この日の玉木だが、同番組の前には、「めざましテレビ」、後には「ノンストップ！」に生出演。昼の帯番組「ぽかぽか」には出演せず、夕方のニュース番組「Live newsイット！」には生出演しドラマをPRしていた。

「通っている道場の関係者によると、玉木さんも岡田さんも昼の時間帯に練習しているそうです。なので、おそらく、『ぽかぽか』の放送時間帯に道場に行って練習。その後、夕方に再びフジに戻ったのでは」（同前）

ちなみに、同ドラマの初回の平均世帯視聴率は6.5%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）。なんと、同日放送されたフジの全番組の中では、朝の看板情報番組「めざましテレビ」の第2部（午前6時10分から8時）の7.5%に次ぐ視聴率。玉木も胸をなでおろしているはずだ。

岡田は黒帯

番宣でしっかり役目を果たした玉木と岡田が出場する欧州選手権は、通常の国内外の大会同様、帯・階級・年齢でカテゴリーが分かれている。

上述の通り、岡田は黒帯、玉木は紫帯だが、2人はともに1980年生まれのため、年齢のカテゴリーは同じマスター4（生まれ年が1980年かそれ以前）、階級別では、岡田が16人がエントリーしているライトフェザー級（64キロ以下）、玉木は6人がエントリーしているライト級（70キロ以下）に出場。玉木は16日、岡田は18日に試合に臨む予定だ。

とはいえ、玉木は主演ドラマがスタートしたばかり。もし、今回の試合で負傷してしまった場合、撮影に支障をきたすかもしれないと思うかもしれないが、そのあたりはまったく問題がないようだ。

「コロナ禍以降、撮影が前倒しになるドラマも多く、玉木さんのドラマはすでに撮影を終えています。なので、あらかじめ試合のスケジュールを想定したうえでドラマのオファーを受けたのではないでしょうか」（フジ関係者）

ちなみに、昨年の同大会では、お笑いコンビ・ガリットチュウの福島善成（48）が、今回の岡田と玉木が出場する年齢のカテゴリー・マスター4の紫帯ライト級（76キロ以下）で優勝を果たした

同じ道場に通う岡田と玉木は、動画配信サービス・Netflix（ネトフリ）で昨年11月中旬から配信がスタートした、今村翔吾氏の小説を実写化したドラマシリーズ「イクサガミ」で共演している。同作では、岡田が主演・プロデューサー・アクションプランナーの三役を務めている。

同作は「週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）」で堂々の1位を獲得したほか、世界88の国と地域で「週間TOP10」入りを達成し、日本国内でも配信初週から「週間TOP10」で4週連続1位を記録するなど、世界的なヒットを記録。配信開始からわずか1カ月後の昨年12月にはシーズン2の製作が発表された。

玉木は優勝？

「23年の初試合では、岡田さん、玉木さんいずれもトーナメント戦で1回勝って、次の試合で敗退しています。2人とも、帰国後に行われた会見で早い時期でのリベンジを誓っていたそうですが、『イクサガミ』の撮影スケジュールや、2人の仕事の多忙さもあって、今回の大会まで試合出場がずれ込んだようです」（2人が通う道場の関係者）

2人とも柔術を基礎から初めているが、柔道やレスリングなど、ほかの組み技格闘技のバックボーンがないこともあり、基本に忠実なスタイルだという。

「今年から年齢のカテゴリーが上がって、マスター4の中では1番下の年齢になるので、体力的には問題ないでしょう。欧米の選手はフィジカルが強い選手が多いのですが、2人は日本人としてはフィジカルが強い方だと思います。正直、黒帯はレベルが高く、エントリー人数的にも岡田さんは厳しい戦いを強いられそうですが、玉木さんのカテゴリーはエントリーも少なく、6人のうち玉木さんともう1人は日本人。組み合わせ次第では、2回勝てば優勝なので、岡田さんよりも優勝する可能性は高いでしょう」（同）

デイリー新潮編集部