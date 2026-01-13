元テレビ朝日アナウンサーで、現在はトヨタ自動車株式会社の所属ジャーナリストとして活躍中の富川悠太氏（49）が13日、自身のインスタグラムを更新。この日、1月1日に肺がんのため死去したことがわかった元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。

富川氏は「実は若手アナウンサーの頃、ニュースステーションにも代役で二度出演したことがあるんです」と切り出し、「そのときに久米さんからいただいたアドバイスが『100人いるとしたら51人に嫌われなさい。それが視聴率だよ。』というものでした」と、久米さんから授かった金言を明かした。

「どうしても『嫌われよう』とすることはできませんでしたが、意識をするだけで、アナウンサーの殻を破れるような、そんな感覚がありました。出来たかどうかは別として、報ステのMCとしての6年間、常に念頭に置いていたことでもあります」とつづった。

「久米さんが開拓した夜10時台のニュース番組のMCを務めさせていただいたこと、改めて心より光栄に存じます。これからも、喋り手の後輩として、自分にできることを精一杯やって参る所存です。謹んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。