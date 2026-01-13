横浜FMの新ユニフォーム予約枚数トップ5が判明! 3位はFW遠野大弥、2位はFW谷村海那、1位は昨夏加入選手
横浜F・マリノスのオフィシャルショップ『トリコロールワン』が13日に公式X(@TRICOLOREONE_05)を更新し、現時点での新ユニフォーム予約枚数トップ5を発表した。
1位は昨年8月に復帰加入した22番のDF角田涼太朗。48番から9番に変更したFW谷村海那が2位、9番から7番に変更したFW遠野大弥が3位、37番から11番に変更したMFジョルディ・クルークスが4位、8番のMF喜田拓也が5位となっている。
新ユニフォームは10日に会員優先予約がスタート。一般予約は本日17時から開始となる。
