　横浜F・マリノスのオフィシャルショップ『トリコロールワン』が13日に公式X(@TRICOLOREONE_05)を更新し、現時点での新ユニフォーム予約枚数トップ5を発表した。

　1位は昨年8月に復帰加入した22番のDF角田涼太朗。48番から9番に変更したFW谷村海那が2位、9番から7番に変更したFW遠野大弥が3位、37番から11番に変更したMFジョルディ・クルークスが4位、8番のMF喜田拓也が5位となっている。

　新ユニフォームは10日に会員優先予約がスタート。一般予約は本日17時から開始となる。