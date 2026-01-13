木村拓哉が自身のInstagramを更新。シックな魅力際立つモノクロショットを公開した。

【写真＆動画】バーシティージャケットを羽織り現場へ向かう木村拓哉／『教場 Requiem』最新予告映像／デニムオンデニム×レッドウィングの装い

■HUMAN MADE×RED WINGのジャケットを羽織り現場へ向かう木村拓哉

1月13日、木村は「おはようございます！」と綴り、黒縁フレームのサングラスをかけ、HUMAN MADE×RED WINGのコラボバーシティージャケットに身を包んだモノクロショットを公開。サングラス越しにカメラを覗き込むような視線を送り、唇をわずかにすぼめたクールな表情を見せている。リアルな肌感まで伝わる写真は、ラフなポーズでありながらも圧倒的なオーラを感じさせる1枚だ。

続けて「今日の現場では、どんな時間が待ってくれているか……楽しみです。宜しくお願いします」とコメント。現場に向かう車内で撮影したショットであることを明かし、今日1日への前向きな意気込みを綴っている。

■木村拓哉『教場 Requiem』最新予告映像で披露した制服姿

なお、木村が主演を務める映画『教場 Requiem』（2月20日公開）の最新予告映像も公開された。映像では、白髪まじりのヘアスタイルに身を包み、凛とした警察官の制服姿を披露。その存在感あふれる佇まいにも注目が集まっている。

■木村拓哉、デニムオンデニム×レッドウィングの装い