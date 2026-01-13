NHK『うたコン』が朝ドラ『ばけばけ』とコラボ！ハンバート ハンバートが主題歌を特別なアレンジで披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月20日の『うたコン』は、放送中の朝ドラ『ばけばけ』とのコラボ企画を届ける。

■1月20日放送『うたコン ばけばけコラボ＆冬うたSP』見どころ

主題歌「笑ったり転んだり」を、夫婦デュオのハンバート ハンバートが今回のための特別なアレンジでパフォーマンス。さらに、『ばけばけ』出演中のヒロイン高石あかり（高は、はしごだかが正式表記）、トミー・バストウ、岡部たかしがインタビュー出演し、「オススメの冬うた」を語る。

ステージでは『大寒』のこの日にちなみ、冬の名曲を特集。

藤あや子が「雪 深深」を、五木ひろしが「細雪」を歌唱する。さらに三山ひろしとモーニング娘。’26が「みんなのうた」で幅広い世代に親しまれる「北風小僧の寒太郎」をパフォーマンス。そして新妻聖子が冬の童謡・唱歌メドレーとして「ペチカ～冬景色」を披露する。

そして、待ち遠しい春に思いを馳せる名曲として、松田聖子の「赤いスイートピー」をカバーするのがロックバンドNovelbrightのボーカル・竹中雄大。韓国をはじめアジア各国でも話題を呼ぶ歌声に注目だ。

番組後半では、上沼恵美子が大阪弁の歌詞で大切な人への思いを歌う「大阪ラブレター」を、三山ひろしはドラム弾き語りのスタイルで「花とサムライ」を、モーニング娘。’26は「私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」を歌う。

そして、五木ひろしは新しい年への希望を込めて、なかにし礼作詞の「VIVA・LA・VIDA！～生きてるっていいね！～」を披露する。

■番組情報

NHK総合『うたコン ばけばけコラボ＆冬うたSP』

01/20（火）19:57～20:42

※NHK ONEでインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHK大阪ホールから生放送

司会：谷原章介 石橋亜紗アナウンサー

出演：五木ひろし 上沼恵美子 竹中雄大 新妻聖子 ハンバート ハンバート

藤あや子 三山ひろし モーニング娘。’26

インタビュー出演:高石あかり トミー・バストウ 岡部たかし

曲順

「笑ったり転んだり」 ハンバート ハンバート

「雪 深深」 藤あや子

「細雪」 五木ひろし

「北風小僧の寒太郎」 三山ひろし モーニング娘。’26

「ペチカ～冬景色」 新妻聖子

「赤いスイートピー」 竹中雄大 原曲:松田聖子

「花とサムライ」 三山ひろし

「大阪ラブレター」 上沼恵美子

「私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」 モーニング娘。’26

「VIVA・LA・VIDA！～生きてるっていいね！～」 五木ひろし

