京進 <4735> [東証Ｓ] が1月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の1億9100万円に急拡大し、通期計画の3億0800万円に対する進捗率は62.0％となった。



同時に、期末一括配当を従来計画の2.78円→5円(前期は3.63円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常損益は200万円の赤字(前年同期は1億5700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-1.6％→0.2％に改善した。



※26年2月期(9ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース

