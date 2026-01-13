　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


58657.42　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54888.19　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
54472.77　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53707.55　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

53549.16　　★日経平均株価13日終値

53203.85　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52711.98　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
52153.20　　6日移動平均線
52006.88　　均衡表転換線(日足)
51934.94　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51716.41　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
51229.29　　均衡表基準線(日足)
51118.95　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51025.05　　均衡表転換線(週足)
50720.84　　25日移動平均線
50666.02　　13週移動平均線
49984.26　　均衡表雲上限(日足)
49725.27　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49397.10　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49376.16　　75日移動平均線
48729.70　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48702.98　　新値三本足陰転値
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48128.18　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47734.13　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47349.72　　26週移動平均線
46859.26　　ボリンジャー:-3σ(13週)
46700.66　　均衡表基準線(週足)
43580.49　　ボリンジャー:-1σ(26週)
42890.74　　200日移動平均線
39811.25　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38022.85　　均衡表雲上限(週足)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)
36042.02　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　72.71(前日63.41)
ST.Slow(9日)　　69.55(前日75.30)

ST.Fast(13週)　 81.65(前日76.15)
ST.Slow(13週)　 75.17(前日72.14)

［2026年1月13日］

