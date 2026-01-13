

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





58657.42 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54888.19 ボリンジャー:＋2σ(26週)

54472.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53707.55 ボリンジャー:＋3σ(25日)



53549.16 ★日経平均株価13日終値



53203.85 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52711.98 ボリンジャー:＋2σ(25日)

52153.20 6日移動平均線

52006.88 均衡表転換線(日足)

51934.94 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51716.41 ボリンジャー:＋1σ(25日)

51229.29 均衡表基準線(日足)

51118.95 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51025.05 均衡表転換線(週足)

50720.84 25日移動平均線

50666.02 13週移動平均線

49984.26 均衡表雲上限(日足)

49725.27 ボリンジャー:-1σ(25日)

49397.10 ボリンジャー:-1σ(13週)

49376.16 75日移動平均線

48729.70 ボリンジャー:-2σ(25日)

48702.98 新値三本足陰転値

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48128.18 ボリンジャー:-2σ(13週)

47734.13 ボリンジャー:-3σ(25日)

47349.72 26週移動平均線

46859.26 ボリンジャー:-3σ(13週)

46700.66 均衡表基準線(週足)

43580.49 ボリンジャー:-1σ(26週)

42890.74 200日移動平均線

39811.25 ボリンジャー:-2σ(26週)

38022.85 均衡表雲上限(週足)

36429.29 均衡表雲下限(週足)

36042.02 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 72.71(前日63.41)

ST.Slow(9日) 69.55(前日75.30)



ST.Fast(13週) 81.65(前日76.15)

ST.Slow(13週) 75.17(前日72.14)



［2026年1月13日］



