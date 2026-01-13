[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1629銘柄・下落1348銘柄（東証終値比）
1月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3058銘柄。東証終値比で上昇は1629銘柄、下落は1348銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが96銘柄、値下がりは123銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は355円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8715> アニコムＨＤ 1358 +296（ +27.9%）
2位 <5243> ノート 2350 +475（ +25.3%）
3位 <2743> ピクセル 2.5 +0.5（ +25.0%）
4位 <4977> 新田ゼラチン 1551 +305（ +24.5%）
5位 <7856> 萩原工業 2113 +400（ +23.4%）
6位 <2311> エプコ 959 +152（ +18.8%）
7位 <7956> ピジョン 1918.9 +299.4（ +18.5%）
8位 <4317> レイ 765 +106（ +16.1%）
9位 <3236> プロパスト 344 +34（ +11.0%）
10位 <7928> 旭化学 645 +46（ +7.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4398> ＢＢＳｅｃ 1157 -333（ -22.3%）
2位 <9651> 日本プロセス 1433 -403（ -21.9%）
3位 <3562> Ｎｏ．１ 2022 -479（ -19.2%）
4位 <9168> ライズＣＧ 703 -142（ -16.8%）
5位 <7359> 東京通信Ｇ 262 -40（ -13.2%）
6位 <7352> ＴＷＯＳＴ 780.1 -99.9（ -11.4%）
7位 <340A> ジグザグ 395 -48（ -10.8%）
8位 <6505> 東洋電 1940 -231（ -10.6%）
9位 <1377> サカタタネ 3948 -337（ -7.9%）
10位 <1980> ダイダン 2547.9 -192.1（ -7.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6762> ＴＤＫ 2135 +32.5（ +1.5%）
2位 <8801> 三井不 1896.8 +19.8（ +1.1%）
3位 <4751> サイバー 1410.6 +11.6（ +0.8%）
4位 <3697> ＳＨＩＦＴ 988 +7.7（ +0.8%）
5位 <5714> ＤＯＷＡ 8743.8 +67.8（ +0.8%）
6位 <6301> コマツ 5321.2 +40.2（ +0.8%）
7位 <6723> ルネサス 2438.3 +18.3（ +0.8%）
8位 <1808> 長谷工 3268.9 +22.9（ +0.7%）
9位 <5332> ＴＯＴＯ 4567.2 +31.2（ +0.7%）
10位 <6952> カシオ 1326 +9.0（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8031> 三井物 4909.8 -90.2（ -1.8%）
2位 <4188> 三菱ケミＧ 957.2 -12.7（ -1.3%）
3位 <9602> 東宝 7813.9 -82.1（ -1.0%）
4位 <8750> 第一生命ＨＤ 1369.4 -14.1（ -1.0%）
5位 <2432> ディーエヌエ 2538 -26.0（ -1.0%）
6位 <9021> ＪＲ西日本 3093.5 -30.5（ -1.0%）
7位 <3086> Ｊフロント 2271.9 -21.6（ -0.9%）
8位 <6920> レーザーテク 32783 -297（ -0.9%）
9位 <7741> ＨＯＹＡ 24554 -201（ -0.8%）
10位 <4208> ＵＢＥ 2636.7 -19.8（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
