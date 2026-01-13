　1月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3058銘柄。東証終値比で上昇は1629銘柄、下落は1348銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが96銘柄、値下がりは123銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は355円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8715>　アニコムＨＤ　　　 1358　　+296（ +27.9%）
2位 <5243>　ノート　　　　　　 2350　　+475（ +25.3%）
3位 <2743>　ピクセル　　　　　　2.5　　+0.5（ +25.0%）
4位 <4977>　新田ゼラチン　　　 1551　　+305（ +24.5%）
5位 <7856>　萩原工業　　　　　 2113　　+400（ +23.4%）
6位 <2311>　エプコ　　　　　　　959　　+152（ +18.8%）
7位 <7956>　ピジョン　　　　 1918.9　+299.4（ +18.5%）
8位 <4317>　レイ　　　　　　　　765　　+106（ +16.1%）
9位 <3236>　プロパスト　　　　　344　　 +34（ +11.0%）
10位 <7928>　旭化学　　　　　　　645　　 +46（　+7.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4398>　ＢＢＳｅｃ　　　　 1157　　-333（ -22.3%）
2位 <9651>　日本プロセス　　　 1433　　-403（ -21.9%）
3位 <3562>　Ｎｏ．１　　　　　 2022　　-479（ -19.2%）
4位 <9168>　ライズＣＧ　　　　　703　　-142（ -16.8%）
5位 <7359>　東京通信Ｇ　　　　　262　　 -40（ -13.2%）
6位 <7352>　ＴＷＯＳＴ　　　　780.1　 -99.9（ -11.4%）
7位 <340A>　ジグザグ　　　　　　395　　 -48（ -10.8%）
8位 <6505>　東洋電　　　　　　 1940　　-231（ -10.6%）
9位 <1377>　サカタタネ　　　　 3948　　-337（　-7.9%）
10位 <1980>　ダイダン　　　　 2547.9　-192.1（　-7.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2135　 +32.5（　+1.5%）
2位 <8801>　三井不　　　　　 1896.8　 +19.8（　+1.1%）
3位 <4751>　サイバー　　　　 1410.6　 +11.6（　+0.8%）
4位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　988　　+7.7（　+0.8%）
5位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 8743.8　 +67.8（　+0.8%）
6位 <6301>　コマツ　　　　　 5321.2　 +40.2（　+0.8%）
7位 <6723>　ルネサス　　　　 2438.3　 +18.3（　+0.8%）
8位 <1808>　長谷工　　　　　 3268.9　 +22.9（　+0.7%）
9位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　 4567.2　 +31.2（　+0.7%）
10位 <6952>　カシオ　　　　　　 1326　　+9.0（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8031>　三井物　　　　　 4909.8　 -90.2（　-1.8%）
2位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　957.2　 -12.7（　-1.3%）
3位 <9602>　東宝　　　　　　 7813.9　 -82.1（　-1.0%）
4位 <8750>　第一生命ＨＤ　　 1369.4　 -14.1（　-1.0%）
5位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2538　 -26.0（　-1.0%）
6位 <9021>　ＪＲ西日本　　　 3093.5　 -30.5（　-1.0%）
7位 <3086>　Ｊフロント　　　 2271.9　 -21.6（　-0.9%）
8位 <6920>　レーザーテク　　　32783　　-297（　-0.9%）
9位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　　24554　　-201（　-0.8%）
10位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2636.7　 -19.8（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース