FM COCOLO長寿番組『SUPER J-HITS RADIO』30周年記念ライブ決定 大阪に豪華アーティスト集結へ【一覧】
大阪・FM COCOLOの番組『SUPER J-HITS RADIO』（毎週日曜 後7：00）の30周年を記念したライブイベント開催が決まり、豪華な出演ラインナップが発表された。
【写真】『SUPER J-HITS RADIO』30周年ライブの出演者…4・27、28、29日の日程別
『SUPER J-HITS RADIO』は、1995年4月にFM802で放送開始、現在はFM COCOLOに受け継がれている。時代を越えて輝き続ける日本の音楽を届け続けて30年。さまざまなアーティストを追い続けてきたDJ加藤美樹が、音楽とリスナーをつなぐ毎週日曜夜のひとときを届ける。
30周年を記念して、加藤がコンサートをオーガナイズ。これまで番組に登場してきたアーティスト／ミュージシャンで構成する、スペシャルなショーとなる。
■『SUPER J-HITS RADIO 30th Anniversary Live「音礼・綴（おんれいつづり）」 』
会場：大阪・フェスティバルホール
開催：
2026年4月27日（月）開場：18:00／開演：19:00
2026年4月28日（火）開場：17:30／開演：18:30
チケット：1万2000円（税込）
出演：
4月27日（月）
大貫妙子
吉川晃司
佐藤竹善＋藤田千章 from SING LIKE TALKING
高野寛
Char
宮沢和史
矢野顕子
山弦（小倉博和＋佐橋佳幸）
4月28日（火）
奥田民生
スキマスイッチ
仲井戸"CHABO"麗市
藤井フミヤ
真心ブラザーズ
矢野まき
山弦（小倉博和＋佐橋佳幸）
吉田美奈子
＜SJR CLUB BAND＞※両日共通
斎藤有太（音楽監督／Key）
森 俊之（Key）
河村”カースケ"智康（Ds）
亀田誠治（B）
真壁陽平（G）
金原千恵子（Vln）
山本拓夫（Sax）
※都合により出演者が変更になる場合あり
【写真】『SUPER J-HITS RADIO』30周年ライブの出演者…4・27、28、29日の日程別
『SUPER J-HITS RADIO』は、1995年4月にFM802で放送開始、現在はFM COCOLOに受け継がれている。時代を越えて輝き続ける日本の音楽を届け続けて30年。さまざまなアーティストを追い続けてきたDJ加藤美樹が、音楽とリスナーをつなぐ毎週日曜夜のひとときを届ける。
■『SUPER J-HITS RADIO 30th Anniversary Live「音礼・綴（おんれいつづり）」 』
会場：大阪・フェスティバルホール
開催：
2026年4月27日（月）開場：18:00／開演：19:00
2026年4月28日（火）開場：17:30／開演：18:30
チケット：1万2000円（税込）
出演：
4月27日（月）
大貫妙子
吉川晃司
佐藤竹善＋藤田千章 from SING LIKE TALKING
高野寛
Char
宮沢和史
矢野顕子
山弦（小倉博和＋佐橋佳幸）
4月28日（火）
奥田民生
スキマスイッチ
仲井戸"CHABO"麗市
藤井フミヤ
真心ブラザーズ
矢野まき
山弦（小倉博和＋佐橋佳幸）
吉田美奈子
＜SJR CLUB BAND＞※両日共通
斎藤有太（音楽監督／Key）
森 俊之（Key）
河村”カースケ"智康（Ds）
亀田誠治（B）
真壁陽平（G）
金原千恵子（Vln）
山本拓夫（Sax）
※都合により出演者が変更になる場合あり