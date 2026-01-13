【中継】野党は衆院選へ準備加速　立憲・野田代表が連合・芳野会長に選挙支援を要請　23日召集…“冒頭解散”に野党反発

野党側は衆議院選挙に向けて準備を加速させています。

国会記者会館からフジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。

立憲民主党の野田代表は13日午後、党の会合で、衆院選に向けて、これまで与党だった公明党や国民民主党との協力や連携を模索していく考えを改めて強調しました。

立憲民主党・野田代表：

やっぱり中道勢力であることを自覚した上で、その（中道勢力の）軸を大きくするために、公明党と連携をしていきたい。公明党のみならず、国民民主党にも呼びかけていきたい。

これに先立ち、野田氏は13日午前、安住幹事長とともに、支援団体である連合の本部を訪れ、芳野会長と会談しました。

この中で、12日に行った公明党との党首会談の内容について説明するとともに、解散となった場合の選挙支援を要請しました。

立憲民主党・安住幹事長：

（衆院選での）支援をお願いし、一生懸命頑張ろうということなので、我々としては心強い限り。

一方、衆参両院の議院運営委員会の理事会では、木原官房長官が1月23日に通常国会を召集すると伝えましたが、首相の施政方針演説などの日程について与党側が提案を見送っていて、野党側は「冒頭で解散するつもりか」などと反発を強めています。