³¤¸¶¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿¡¡¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¥Ú¥é¤ÎÀ®¸ùµ§´ê¤ÇàÌ¾¿Í·Ýá¡ÖÀ®¸ùµ§¤Ã¤Æ¥Ô¥«¡¼¡ª¡×
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿¡×¤Èºî¶Ê²È¡¦½ÂÃ«·Ä°ìÏº¤¬£±£³Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£¶£´²óÂçºå¹ñºÝ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²£°£²£¶¡¡½ÂÃ«·Ä°ìÏº¡¡¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¥Ú¥é¡Ø£Í£É£Ò£Ò£Ï£Ò¡Ù¡×¡Ê£µ·î£±£¶Æü¡¢Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«»á¤Ï¡¢Áð磲¹ä¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡×¡Ê£²£°£²£°Ç¯¡Ë¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢Âè£³£°²óÆüËÜ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÂç¾Þ¤Î±Ç²è²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢£Á£ÉÅëºÜ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬²Î¤¤¡¢À¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ä£±£²£°£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÊ©¶µ²»³Ú¡ÖÀ¼ÌÀ¡×¤¬Í»¹ç¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥ª¥Ú¥éºîÉÊ¤ò¥É¥Ð¥¤ËüÇî¡Ê£²£°Ç¯¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥·¥ã¥È¥ìºÂ¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¡¢Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¡Ê£²£µÇ¯¡Ë¤Ç¸ø±é¤·¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²¤ÊÆ¤Ç¿Í¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¤·Ý½Ñ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿½ÂÃ«»á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¥ª¥Ú¥é¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÛÊ¬Ìî¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Ë¡Ø£Ô£È£Å¡¡£Å£Î£Ä¡Ù¤È¤¤¤¦½é²»¥ß¥¯¤Çºî¤Ã¤¿°ìÀÚ¿Í´Ö¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤¬ÆüËÜ°Ê³°¤Ç¡Ê¸ø±é¤ò¡Ë¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢²¤ÊÆ¿Í¤Î¥Þ¥Í¤·¤Æ¤Æ¤â¥À¥á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«»á¤¬²È¤òÇã¤¦¤Î¤òÄü¤á¡¢£²£µÇ¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿Ë´¤ºÊ¡¦¥Þ¥ê¥¢¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Ï¡ÖÂçºå¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Ê¡£Âçºå¸ø±é¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¡×¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÂçºåÊÛ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡³¤¸¶¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿¤Î£²¿Í¤¬¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Ï¥æ¥é¥æ¥é¤È¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤òÈäÏª¡£¤Ï¤ë¤«¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤³¤È·ù¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Ï¡Ö·ù¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¡¢²¿²ó¤â¸À¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÂçºå¿Í¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤«¤Ê¤¿¤ÏÂçºå¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤¿¥Þ¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¡Ö¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡££²¿Í¤ÎÌ¾¿Í·Ý¤Ç¤¢¤ëà¤«¤Ê¤¿¤¬¤Ï¤ë¤«¤ÎÈ±¤ò¿á¤¯á·Ý¤òÈäÏª¤·¡¢¤Ï¤ë¤«¤¬¡ÖÀ®¸ùµ§¤Ã¤Æ¥Ô¥«¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¤ä¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£