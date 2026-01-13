プライバシーを確保。埼玉に精神障害・発達障害を持つ人が1人暮らし感覚で暮らせるグループホーム
スローライフは1月13日、精神障害・発達障害のある人を対象とした「障害者向けグループホーム mikan(ミカン)」を、さいたま市北区にオープンする。
障害グループホームmikan
同ホームは、JR川越線「日進駅」から徒歩5分の場所にある新築ワンルームマンション型の施設。全室バス・トイレ別、オートロック、モニター付きインターホン、宅配ボックスが付いている。従来の共同生活型で課題となっていたプライバシーの確保と、一人暮らしのような自立生活の両立を支援する。
全室にベッド・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・Wi-Fi付き。入居当日からスムーズに新生活を開始できる環境を整備した。
日々の生活では、朝夕の食事提供や服薬・体調管理・生活リズムの調整などの健康サポートに加え、就労支援事業所と連携した就労プログラムも用意する。すでに入居予約の受付を開始しており、安心と自立を兼ね備えた地域生活への移行を後押しする。
障害グループホームmikan
同ホームは、JR川越線「日進駅」から徒歩5分の場所にある新築ワンルームマンション型の施設。全室バス・トイレ別、オートロック、モニター付きインターホン、宅配ボックスが付いている。従来の共同生活型で課題となっていたプライバシーの確保と、一人暮らしのような自立生活の両立を支援する。
全室にベッド・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・Wi-Fi付き。入居当日からスムーズに新生活を開始できる環境を整備した。
日々の生活では、朝夕の食事提供や服薬・体調管理・生活リズムの調整などの健康サポートに加え、就労支援事業所と連携した就労プログラムも用意する。すでに入居予約の受付を開始しており、安心と自立を兼ね備えた地域生活への移行を後押しする。